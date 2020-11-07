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Минтруд предложил вдвое увеличить детские пособия 

Ura.Ru 34 минуты назад
Детские пособия предложили увеличить вдвое
Фото: ТАСС
В России предложили с 2021 года увеличить ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет. С предложением выступил Минтруд.

«С 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения», — передает ТАСС текст проекта министерства.

Отмечается, что сейчас размер выплаты составляет лишь 50% регионального прожиточного минимума, в среднем это 5,5 тысяч рублей.
Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены указом президента России с 1 января текущего года. По информации «Национальной службы новостей», на выплату пособий было направлено 202 миллиарда рублей. Деньги получают более чем 4,2 миллиона детей. Более того, с 1 ноября упростили оформление выплаты. Теперь гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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Личный счет , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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