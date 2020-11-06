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В России предложили поднять налоги на доходы и счета граждан 

Ura.Ru и ещё 3 3 часа назад
В России нашли способ поднять налоги
Фото: ТАСС
Налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных россиян и неинвестируемые средства корпораций необходимо поднять. Такая инициатива содержится в отзыве Высшей школы экономики (ВШЭ) на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Речь идет о ставке налога 20—24% для доходов физлиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год и о возвращении к ставке 24% или даже к 30% по налогу на прибыль (сейчас 20%) в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета», — пишет РБК.

По мнению экономистов, повышение налогов не приведет к массовой эмиграции налогоплательщиков, так как достигнутый налоговыми органами уровень контроля и современная внешнеэкономическая ситуация «существенно ограничивают возможности бегства национального капитала» и вывода денег за рубеж.
Президент России Владимир Путин 23 июня призвал поднять НДФЛ для богатых до 15%. Он считает, что это решение является нравственно обоснованным. Ранее иностранные компании назвали часто меняющиеся налоги главной проблемой бизнеса в России, пишет телеканал 360.
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Комментарии 40
Личный счет , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , ВШЭ , Телеканал "360° Подмосковье"
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