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Россияне отказались бросать работу в штате 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне отказались бросать работу в штате
Фото: Pixabay
На работу без оформления в штат сейчас с большой вероятностью захотели перейти 65 процентов россиян, однако год назад таких было 72 процента. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, передает РБК.
При этом 21 процент респондентов оценили свой переход на фриланс как «очень вероятный», а 44 процента — как «вполне вероятный». Еще 11 процентов опрошенных категорически отказались бросить работу в штате, а еще 24 процента считают смену формы занятости маловероятной.
В ходе опроса 19 процентов участников отметили, что от перехода на работу вне штата их удерживает отсутствие пенсионных отчислений и невозможность получать государственные выплаты в старости. Кроме того, 54 процента отметили, что работа вне штата сопровождается финансовой нестабильностью.
В то же время сейчас 21 процент россиян имеют работу или подработку, не связанные с оформлением в штат. В ноябре 2019 года таких было 33 процента. О стабильном доходе от работы на фрилансе заявили 17 процентов респондетов, остальные 83 процента указали, что не могут прогнозировать ращмер своего месячного дохода.
Кроме того, половине опрошенных фриланс приносит доход до 15 тысяч рублей в месяц. Почти треть (28 процентов) получает от 15 до 30 тысяч рублей, 13 процентов зарабатывают от 30 до 50 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей — только 9 процентов.
Ранее был проведен опрос, в котором 41 процент россиян сообщили, что их коллеги с переходом на удаленный режим стали работать менее эффективно. При этом 51 процент респондентов указали, что эффективность работы их коллег вне офиса не изменилась, лишь 8 процентов отметили повысившиеся результаты.
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Личный счет , НПФ Сбербанка
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