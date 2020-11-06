В РФ упал спрос на «карантинный набор» продуктов

Россияне в октябре стали покупать меньше продуктов «карантинного набора», по сравнению с сентябрем они приобрели на 28—30% меньше гречки, манки и геркулеса, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Такском». Рис, макароны и соль граждане покупали реже на 3—5%, консервы — на 6%, тушенки — на 2%. Выросли на 1% покупки сахара. Стоимость продуктов в октябре изменилась по отношению к сентябрю, отметили аналитики. Так, цена манки упала на 13%, геркулеса и гречки — на 1%, риса — на 2%. Цена на макаронные изделия выросла на 2%, на сахар — на 4%, соль — на 8%, консервы — на 10%. Тушенка стала дешевле на 2%.

По сравнению с октябрем прошлого года продажи базовых продуктов питания тоже упали. Гречки и риса — на 10%, средние цены на них за год выросли на 21% и 7% соответственно. Макароны также стали покупать реже на 15%, цена продукции увеличилась на 8%. Реализация сахара сократилась на 23%, а цена упала на 8%. Продажи соли уменьшились на 19%, а ее стоимость выросла на 11%.

Покупательский спрос снизился по отношению к докризисному уровню, подтвердил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов . По его словам, это связано с тем, что у людей еще остались большие запасы продовольствия с тех пор, как они закупили его в первую волну пандемии. Оснований для новых волн ажиотажного спроса нет, считают в Минпромторге. Там добавили, что, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в начале октября падение потребительских расходов ускорилось и составило 4,8%. По информации Deloitte, по итогам трех кварталов 2020 года большинство потребителей считает нужным сократить расходы на продовольствие на 6%.

По словам ретейлеров, поток покупателей в магазинах уже в августе и сентябре снизился по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, это произошло из-за того, что после снятия ограничений у потребителей шире выбор торговых точек. Также жители больших городов переехали на дачи, где магазинов сети в целом меньше. Потребители стали рациональнее подходить к закупкам впрок продуктов длительного хранения, у граждан могли сохраниться весенние запасы. Опыт первой волны показал: покупать впрок бессмысленно, ведь продуктов в магазинах достаточно, отметили представители ретейлеров.