Россияне приготовились к худшему

Объем наличных на руках у россиян вырос по итогам 10 месяцев 2020 года почти на треть — до уровня свыше 12 триллионов рублей. Экономисты связывают это с низким доверием к банковской системе и с ожиданием худшего развития событий, сообщают "Известия".

Многие граждане России, столкнувшись с падением доходов, сняли вклады и сейчас "проедают финансовую подушку" в надежде на то, что восстановят прежние доходы до истощения резервов. Именно этот факт стал триггером для панических настроений и явным признаком недоверия к банкам.

Однако эксперты уверяют, что причин для беспокойства нет.