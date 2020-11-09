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Россияне запаслись наличкой в ожидании худшего 

Прайм 3 часа назад
Россияне приготовились к худшему
Фото: ТАСС
Объем наличных на руках у россиян вырос по итогам 10 месяцев 2020 года почти на треть — до уровня свыше 12 триллионов рублей. Экономисты связывают это с низким доверием к банковской системе и с ожиданием худшего развития событий, сообщают "Известия".
Многие граждане России, столкнувшись с падением доходов, сняли вклады и сейчас "проедают финансовую подушку" в надежде на то, что восстановят прежние доходы до истощения резервов. Именно этот факт стал триггером для панических настроений и явным признаком недоверия к банкам.
Однако эксперты уверяют, что причин для беспокойства нет.
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"Отечественная банковская система уже некоторое время живет с профицитом ликвидности, — отмечает президент СРО "Национальная финансовая ассоциация" Василий Заблоцкий. — При этом на 5 ноября 2020 года величина структурного профицита ликвидности равняется 666,8 млрд рублей. Иными словами, подушка безопасности значительна, и начинать разговор о гипотетических рисках для финансовой системы рано".
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Личный счет , Василий Заблоцкий , газета "Известия"
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