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Обозначен круг профессий, в которых высок риск массовых увольнений 

Прайм 1 час назад
Названы профессии с риском массовых увольнений
Фото: fotolia.com/ freshidea
В группе риска по массовым увольнениям, прежде всего, профессии, связанные с исполнением рутинных операций — операционисты, секретари, бухгалтеры, юристы. Но это не значит, что они отомрут — востребованы будут специалисты, чья деятельность поможет соединить потенциал цифровых технологий и человека, чтобы добиться успеха, рассказала агентству "Прайм" основатель цифровой платформы "Работающий эмоциональный интеллект" Елена Хлевная.

"Конечно, рынок труда меняется в связи с стремительной цифровизацией в мире. Те профессии, которые связаны с множеством рутинных операций, отмирают. Связано это с тем, что многие сферы будут запрограммированы. В частности, операционисты, секретари, бухгалтеры, юристы — профессии, которые будут связаны с повторяющимися, рутинными процессами. Конечно же, в этих секторах стоит ожидать наибольшего сокращение", — указала она.

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) написали о необходимости массового увольнения неэффективных сотрудников для повышения производительности труда.
Однако это не значит, что в целом профессия юриста отпадёт. В отрасли останутся те, чья деятельность связана с принятием нестандартных решений, с креативностью, эффективностью. Будут востребованы люди, которые смогут направлять запрограммированные процессы, соединять в своей работе потенциал цифровых технологий и человека в единое русло для увеличения прибыли, успеха компании.
У такого человека высоко развит эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект — основа успеха в компании в будущем. Это признало, как научное сообщество, так и руководители ведущих компаний в мире.
Люди с развитым эмоциональным интеллектом смогут быть конкурентоспособными на рынке труда. Даже если они работают, к примеру, в юридической отрасли или бухгалтерской сфере. По сути остаются востребованных люди, которые в самых стрессовых ситуациях смогут принимать нестандартные, рациональные решения, заключила эксперт.
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Личный счет , Елена Хлевная
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