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Россияне запаслись наличкой 

Вероника Полынина 18 минут назад
Россияне запаслись наличкой
Фото: РИА Новости
Объем наличных денег на руках у населения вырос с начала года почти на треть и составил 12 трлн рублей, пишут «Известия».
Экономисты объясняют рост спроса на наличные с низким доверием к банковской системе и экономической неопределенностью. По их мнению, массовый отток денег из банков «под матрасы» — типичное поведение людей во время кризиса. Поток денежной массы резко вырос не только в России, но и в США, Германии, Франции, Канаде, Италии, Испании, Австралии и Бразилии.
Другие причины повышения спроса на наличные — снижение ключевой ставки до 4,25% при инфляции в 4% и падение рубля.

«С моей точки зрения, при инфляции примерно в 4% ключевая ставка должна быть 6–8%. Сейчас ставка по депозитам часто ниже инфляции. Ряд крупных банков ждет, что депозитная ставка упадет до 1,5–2%. Второй причиной стало падение рубля — на 30% за 10 месяцев. Хранить деньги на вкладах стало попросту невыгодно», — отмечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Когда у россиян отберут все наличные деньги
Ситуация находится под контролем банковской системы, уверена управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По ее мнению, если бы банки ощущали нехватку денег физлиц, ставки бы выросли.

«Банкам сейчас не нужны деньги физлиц. Обычно эти средства используют для выдачи крупных корпоративных кредитов юрлицам, но в условиях неопределенности бизнес не рискует брать деньги на развитие», — заявила она.

Ранее «Рамблер» сообщал, что объем суточных заявок на американскую валюту на Мосбирже приблизился к рекорду 2014 года. Сложившаяся на валютном рынке ситуация напомнила экспертами события 2014 года, когда после «черного вторника» с последующим падением рубля ежедневный спрос на доллары составил около 6 тысяч заявок.
«Золотая Маска» online: «Дети солнца»
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Личный счет , Александр Разуваев , Wal-Mart Stores , Московская биржа , газета "Известия"
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