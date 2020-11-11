Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.31
$
76.40
89.90
90.10
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
44.70
–0.27 Золото
1871.93
–0.27 РТС
1232.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.11
1.1764
–0.0031
27.10
1.1795
08.11
30.10
16.10

Россиянам посоветовали закупаться валютой 

Павел Тиунов 1 час назад