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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы самые «дорогие» вакансии в Москве
Фото: РИА Новости
Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в ноябре стала должность тим-лид (team lead) — руководитель команды в IT-сфере. Соискателю, претендующему на эту позицию, готовы предложить зарплату до 250 тысяч рублей в месяц, а также возможность работать удаленно и в удобное время. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».
От 210 до 240 тысяч рублей в месяц сможет зарабатывать няня-воспитатель в загородном доме в Одинцовском районе. Также эксперты назвали сферу медицины, где доступны высокие зарплаты. Например, анестезиологу-реаниматологу с опытом работы от трех лет готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.
На зарплату до 130 тысяч рублей в месяц может претендовать директор магазина с опытом в ретейле не менее года, а backend-разработчику станут платить до 180 тысяч рублей в месяц. В салоне красоты премиум-класса парикмахеру-стилисту предлагают до 120 тысяч рублей в месяц.
В октябре одной из самых высокооплачиваемых вакансий стала должность зубного техника-керамиста. Работодатель готов был платить кандидату с трехлетним опытом работы и действующим сертификатом от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.
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Личный счет , Компании , Lenta.ru
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