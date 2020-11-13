Названы самые «дорогие» вакансии в Москве

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в ноябре стала должность тим-лид (team lead) — руководитель команды в IT-сфере. Соискателю, претендующему на эту позицию, готовы предложить зарплату до 250 тысяч рублей в месяц, а также возможность работать удаленно и в удобное время. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые имеются в распоряжении «Ленты.ру»

От 210 до 240 тысяч рублей в месяц сможет зарабатывать няня-воспитатель в загородном доме в Одинцовском районе. Также эксперты назвали сферу медицины, где доступны высокие зарплаты. Например, анестезиологу-реаниматологу с опытом работы от трех лет готовы платить 200 тысяч рублей в месяц.

На зарплату до 130 тысяч рублей в месяц может претендовать директор магазина с опытом в ретейле не менее года, а backend-разработчику станут платить до 180 тысяч рублей в месяц. В салоне красоты премиум-класса парикмахеру-стилисту предлагают до 120 тысяч рублей в месяц.