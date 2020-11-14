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Названо основное преимущество индексации пенсий работающим 

Ura.Ru 1 час назад
Названы плюсы индексации пенсий работающим
Фото: URA.RU
Бюджет России может получить заметную прибыль за счет индексации пенсий. Такое мнение выразил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Материальное обеспечение трудоустроенных пожилых граждан сможет стимулировать их выход из «серых» зон и, таким образом, они начнут регулярно отчислять выплаты в бюджет», — рассказал Нилов «Экономике сегодня».

Но в правительстве, считают, что работающий пенсионер обладает постоянным источником дохода, тогда как пенсия является утраченным заработком из-за нетрудоспособности. Отсюда вытекает отсутствие необходимости в индексации пенсий данной категории граждан.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что отмена индексации привела к тому, что бюджет недополучил часть налогов. С ним согласился заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь. По его словам, в 2016 году, когда правительство прекратило индексировать пенсию, Пенсионный фонд России недополучил страховые взносы на 511 млрд рублей.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Александр Сафонов , Давид Кришталь , Ярослав Нилов , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Финансовый университет
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