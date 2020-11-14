Названы плюсы индексации пенсий работающим

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Ярослав Нилов. Бюджет России может получить заметную прибыль за счет индексации пенсий. Такое мнение выразил депутат Госдумы

«Материальное обеспечение трудоустроенных пожилых граждан сможет стимулировать их выход из «серых» зон и, таким образом, они начнут регулярно отчислять выплаты в бюджет», — рассказал Нилов «Экономике сегодня».

Но в правительстве, считают, что работающий пенсионер обладает постоянным источником дохода, тогда как пенсия является утраченным заработком из-за нетрудоспособности. Отсюда вытекает отсутствие необходимости в индексации пенсий данной категории граждан.