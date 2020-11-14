Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.60
$
77.65
91.70
91.70
Прогноз
09.11 – 16.11
$
79.80
93.20
Индексы и котировки Brent
42.81
+0.02 Золото
1888.32
+0.08 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1833
+0.0187
30.10
1.1646
10.11
02.11
19.10

В России предложили сократить первый рабочий день после новогодних каникул 

RT на русском и ещё 17 3 часа назад
В России могут сократить еще один рабочий день
Фото: ТАСС
Первый рабочий день после новогодних праздников предлагается сократить на два часа. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. RT ознакомился с текстом его обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова.
В своём письме Петунин предлагает внести изменения в настоящее законодательство и сократить длительность первого после новогодних праздников рабочего дня.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — говорится в тексте обращения.

Петунин также напомнил, что действующие законодательные нормы не подразумевают возможности установления сокращённого рабочего дня после нерабочего праздничного.

«В соответствии со ст. 95 Трудового кодекса Российской Федерации, так называемый сокращённый рабочий день в настоящее время может только предшествовать нерабочему праздничному дню», — напомнил он.

Изменение соответствующих пунктов законодательства, как объяснил специалист, поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.
Ранее в России предложили продлить новогодние каникулы до 25 января 2021 года в связи с ситуацией с распространением коронавируса.
Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
RT на русском: последние новости
Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи на AliExpress Россияне потратили 19,3 млрд рублей за время распродажи на AliExpress Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов
Комментарии 6
Личный счет , Антон Котяков , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение