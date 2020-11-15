Раскрыты сроки и размеры индексации пенсий

Уже с 1 января 2021 года миллионы россиян смогут ощутить рост социальных пособий и пенсий.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, бушующую эпидемию коронавируса, ряд серьезных ограничительных мер в отношении отдельных отраслей бизнеса, государство намерено позаботиться о гражданах и сохранить индексацию пенсий по старости опережающими инфляцию темпами, а также продолжить индексацию материнского капитала.

Ожидает россиян и рост пособия семьям с детьми от трех до семи лет. С января 2021 года можно будет получать увеличенную в два раза выплату. Если в семье с учетом ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет в размере 50% от установленной величины прожиточного минимума на ребенка в регионе, размер среднедушевого дохода все равно не доходит до прожиточного минимума на душу населения, то она сможет получать ежемесячную выплату на детей в размере 100% от величины прожиточного минимума на ребенка, который установлен в регионе проживания.

В 2020 году размер маткапитала составляет 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей — до 616 617 рублей. В следующем году он составит 485 282 рубля на первого ребенка и 641 282 рубля на второго. В 2022 году — 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году материнский капитал на первенца будет увеличен до 524 881 рубля, а на второго ребенка — до 693 610 рублей.

с 1 января 2021 года планируется установить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в сумме 6 044 рубля, в 2022 году — 6 401 рубль, в 2023 году — 6 759 рублей.

С 1 апреля 2021 года вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Они увеличатся на 1,5%, в 2022 году — на 3,9%, в 2023 году — на 3,7%. Средний размер пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей, в 2022 году — 10 307 рублей, в 2023 году — 10 693 рубля.