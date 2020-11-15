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Опрос: более половины россиян допустили просрочку по кредиту 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Более половины россиян допустили просрочку по кредиту
Фото: pixabay.com
Опрос проводился в октябре в Интернете среди совершеннолетних жителей всех регионов РФ.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования, более половины опрошенных российских заемщиков хотя бы раз имели просрочку по кредитам или микрозаймам.
Из них почти 6% рассказали, что сами виноваты в просрочках, 45,8% отметили, что не могли повлиять на задержки. Таким образом, с долгами вовремя рассчитывались 48,3% опрошенных.
Опрос проводился в октябре в Интернете среди совершеннолетних жителей всех регионов РФ. В нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. В качестве самой популярной причины появления просрочки назвали непредвиденные расходы (17,3% опрошенных).
Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, как избежать проблем после выплаты кредита. По ее словам, если не закрыть счет, к которому был привязан займ в банке после погашения кредита, то даже добросовестный плательщик может опять оказаться в должниках.
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Личный счет , РИА Новости
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