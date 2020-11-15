Более половины россиян допустили просрочку по кредиту

Опрос проводился в октябре в Интернете среди совершеннолетних жителей всех регионов РФ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса онлайн-кредитования, более половины опрошенных российских заемщиков хотя бы раз имели просрочку по кредитам или микрозаймам.

Из них почти 6% рассказали, что сами виноваты в просрочках, 45,8% отметили, что не могли повлиять на задержки. Таким образом, с долгами вовремя рассчитывались 48,3% опрошенных.

Опрос проводился в октябре в Интернете среди совершеннолетних жителей всех регионов РФ. В нем приняли участие около 1,8 тысячи человек. В качестве самой популярной причины появления просрочки назвали непредвиденные расходы (17,3% опрошенных).