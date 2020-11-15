Больше половины заемщиков допускали просрочку

Более половины заемщиков в РФ хотя бы раз допускали просрочку по кредитам и микрозаймам, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания в октябре провела интернет-опрос совершеннолетних россиян из всех регионов России. Итоговое исследование включает в себя ответы порядка 1,8 тысячи человек.

"Около 5,9% россиян признали, что сами виноваты в образовании просрочки, поскольку о дате внесения платежа или наличии долга они забыли. А 45,8% граждан хотя бы один раз выплачивали кредиты с задержками по причинам, на которые они не смогли повлиять", — выяснили аналитики.

Таким образом, всегда четко следовали графикам платежей и не просрочили выплаты ни на один день 48,3% респондентов.

Среди причин образования просрочки, не поддающихся влиянию заемщиков, чаще всего встречается возникновение непредвиденных расходов — такую причину назвали 17,3% респондентов, допустивших просрочку. Задержка заработной платы препятствует своевременным выплатам реже — в 16,5% случаев. Снижение регулярных доходов мешает исполнять кредитные обязательства только 8,3% респондентов. Болезнь же препятствовала выплатам задолженности лишь у 3,7%.

Эксперты компании советует при возникновении ситуации, когда обслуживание кредита или займа становится невозможным, сразу обратиться к своему кредитору. При этом пока в среднем каждый третий должник после возникновения просрочки предпочитает оставаться неконтактным, ожидая улучшения собственного материального положения, чтобы расплатиться с банком или микрофинансовой организацией.

По данным ЦБ, объем просроченной свыше 90 дней задолженности физических лиц в России в сентябре снизился впервые с декабря прошлого года — на 1,09% и на 1 октября составил 995,989 миллиарда рублей. При этом снизилась и доля "плохих" кредитов физлиц: по итогам сентября она уменьшилась на 0,2 процентного пункта, до 5,2%.