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Россиянам дали совет, как уберечь сбережения 

Майк Габриелян 45 минут назад
Россиянам предложили несколько способов, которые помогут застраховать сбережения от резких колебаний рубля. О них рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова, передаёт «Российская газета».
Эксперт предлагает сформировать валютный портфель с минимальным риском. Он должен включать в себя сбережения в национальной валюте и иностранной валюте. Минимум 50% капитала должно быть в рублях. Остальную часть можно распределить между инвалютами.
Кроме того, необходимо определиться, какие деньги вам скоро понадобятся. Если предстоит отпуск в Европе, нужно покупать евро. На покупки или ремонт в квартире лучше копить в нацвалюте.
Также надо спланировать горизонт накопления денег.
Краткосрочные цели (до 2-3 лет) не терпят изменения валюты. Для формирования личного пенсионного капитала или фонда на образование детей рекомендуется использовать иностранную валюту.
Россиянам посоветовали избавиться от долларов
По мнению Шумаковой, людям, не имеющим профессиональных знаний, лучше отказаться от спекулятивных операций.
Неплохой способ — регулярно усреднять стоимость валюты в вашем портфеле. То есть, наращивать накопления за счёт регулярной покупки долларов или евро равными частями. Этот метод эффективен в долгосрочном плане: при низком уровне стоимости доллара за те же деньги вы получаете больший объем валюты и наоборот.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена.
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Личный счет , Видео , "Российская газета"
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