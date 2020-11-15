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Россиянам назвали товары и услуги, которые подорожают в Новом году 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Эксперты рассказали, на какие товары и услуги вырастут цены в 2021 году. Об этом сообщает 360.ru.
Так, алкоголь подорожает примерно на 6% после увеличения минимальной розничной цены на спиртное. Самую дешёвую бутылку (0,5) водки можно будет приобрести за 250 рублей. Бутылка коньяка подорожает на 3%. Минимальная цена составит 446 рублей.
Акцизы на сигареты могут вырасти на 20%. Пачка сигарет подорожает примерно на 17%, и прибавит к стоимости 20 рублей.
Обязательная маркировка молочной продукции начнется в мае 2021-го. Предприятиям надо будет установить собственные печатные устройства, что повлечет дополнительные расходы. Молочная продукция в итоге станет дороже на 10%.
Россияне перестали запасаться
Начиная с 1 января стоимость пассажирских перевозок, багажа и других услуг РЖД вырастет на 3,7%. Увеличение цен на билеты коснется плацкартных и общих вагонов.
Рост инфляции может привести к удорожанию продукции заграничного производства. Дороже станут импортная бытовая техники и автомобили
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам дали совет, как уберечь сбережения.
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Личный счет , Видео , РЖД
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