Россиянам предсказали проблемы с кредитами 

В скором времени Россию ждет замедление роста выдачи новых кредитов и увеличение проблемных долгов, предсказали аналитики рейтингового агентства S&P. Эксперты констатировали, что темпы здорового роста кредитования достигли максимума и очередной кредитный цикл в банковской рознице завершился. Информацию об этом публикует РБК.

По оценкам экспертов, доля проблемных кредитов к концу года может вырасти до 6 процентов, при том что в начале 2020-го показатель составлял всего 4,3 процента — минимум за 10 лет. На это влияет, в том числе, рост числа заемщиков с низким уровнем доходов.

По состоянию на начало сентября россияне набрали кредитов на 19,6 триллиона рублей. Это на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по кредитам в банках выросла на 9,8 процента, достигнув 19,28 триллиона рублей.

Согласно данным недавнего исследования финансового маркетплейса «Юником24», с начала года число россиян, планирующих взять кредит, сократилось вдвое. На статистику повлияла более жесткая политика банков и МФО при отборе заемщиков, а также неуверенность клиентов в постоянном доходе, отмечается в исследовании