Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.45
$
76.90
90.70
90.85
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
43.87
–0.59 Золото
1892.90
–0.13 РТС
1227.78
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1841
+0.0203
02.11
1.1638
12.11
04.11
21.10

Россиянам предсказали проблемы с кредитами 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянам предсказали проблемы с кредитами
Фото: РИА Новости
В скором времени Россию ждет замедление роста выдачи новых кредитов и увеличение проблемных долгов, предсказали аналитики рейтингового агентства S&P. Эксперты констатировали, что темпы здорового роста кредитования достигли максимума и очередной кредитный цикл в банковской рознице завершился. Информацию об этом публикует РБК.
По оценкам экспертов, доля проблемных кредитов к концу года может вырасти до 6 процентов, при том что в начале 2020-го показатель составлял всего 4,3 процента — минимум за 10 лет. На это влияет, в том числе, рост числа заемщиков с низким уровнем доходов.
По состоянию на начало сентября россияне набрали кредитов на 19,6 триллиона рублей. Это на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые три квартала 2020 года совокупная задолженность россиян по кредитам в банках выросла на 9,8 процента, достигнув 19,28 триллиона рублей.
Согласно данным недавнего исследования финансового маркетплейса «Юником24», с начала года число россиян, планирующих взять кредит, сократилось вдвое. На статистику повлияла более жесткая политика банков и МФО при отборе заемщиков, а также неуверенность клиентов в постоянном доходе, отмечается в исследовании
Видео дня. Сколько стоит арендовать жилье в Подмосковье на Новый год
Последние новости
Навальный подал в суд на Пескова Навальный подал в суд на Пескова В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19 Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность Американская вакцина от коронавируса показала почти 95-процентную эффективность
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение