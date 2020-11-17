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Расходы каждой пятой российской семьи превысили доходы 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Расходы каждой пятой семьи в РФ превысили доходы
Фото: РИА Новости
Каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает. Такие данные содержатся в исследовании банка «Хоум Кредит», пишет ТАСС.
55,2 процента заявили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6 процента респондентов сказали о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2 процента опрошенных заработок семьи превышает траты. Наиболее популярным инструментом для пополнения бюджета становятся кредиты (61,3 процента). Больше работать выбирают 21,5 процента опрощенных, а брать в долг у родственников и друзей — 16,6 процента.
Помимо этого, самыми востребованными способами сбережения остаются банковские вклады и дебетовые карты с процентом на остаток (39,8 процента). Почти треть хранят накопления в иностранной валюте, а менее пяти процентов инвестируют в ценные бумаги и ПИФы. Около 22,2 процента опрошенных сообщили об отсутствии каких-либо сбережений.
Ранее половина россиян заявила об ухудшении материального положения, они стали беднее из-за пандемии коронавируса. Опрос проводил Общероссийский народный фронт (ОНФ).
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Комментарии 1
Личный счет , ХКФ Банк , ИТАР-ТАСС
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