Россиян научили разговаривать с телефонными мошенниками 

Эксперт указал, что при общении с мошенниками не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы — просто прекратить разговор. Зачастую злоумышленники стараются получить ответ да, чтобы у них был голосовой образец человека. С ним можно совершать некоторые банковские операции, например, подтвердить через звонок на голосовой помощник. Но использовать такую технологию в массовом масштабе пока сложно.

«Мы еще до такого уровня не дошли, понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто "да" и "нет" недостаточно. Там все гораздо сложнее», — объяснил Сычев.