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Россиян научили разговаривать с телефонными мошенниками 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиян научили разговаривать с телефонными мошенниками
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
В Центробанке рассказали, как следует разговаривать с телефонными мошенниками, и научили россиян правилам общения с ними. Об этом сообщил первый замглавы департамента информбезопасности ЦБ Артем Сычев, его слова приводит РИА Новости.
Эксперт указал, что при общении с мошенниками не стоит применять простых слов типа «да», а лучший способ борьбы — просто прекратить разговор. Зачастую злоумышленники стараются получить ответ да, чтобы у них был голосовой образец человека. С ним можно совершать некоторые банковские операции, например, подтвердить через звонок на голосовой помощник. Но использовать такую технологию в массовом масштабе пока сложно.

«Мы еще до такого уровня не дошли, понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто "да" и "нет" недостаточно. Там все гораздо сложнее», — объяснил Сычев.

Ранее в ноябре сало известно, что телефонные мошенники начали использовать новый способ обмана клиентов банка. Обман начинается со звонка «младшего менеджера банка», который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег. Злоумышленник уговаривают жертву приехать в отделение финансовой организации для выяснения обстоятельств и уточняет время ее прибытия в банк.
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Личный счет , Центральный банк России
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