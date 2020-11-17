Россиянам назвали способы сэкономить на подарках

До Нового года осталось 45 дней. Супермаркеты и торговые центры уже радуют посетителей своим новогодним оформлением. Да и граждане начали придумывать варианты подарков своим родным и близким.

Согласно анализу Сбербанка , мужчины в среднем тратят около 11 тысяч рублей. У женщин расходы чуть ниже — около 8 500 рублей. При этом женщины никогда не откладывают покупки на последний момент. За две недели до начала праздника они уже знают, кому и что будут дарить. У мужчин «пик активности» приходится на последние дни декабря. При этом ажиотаж наблюдался в цветочных и ювелирных салонах.

В качестве наиболее желанного подарка в прошлом году лидировали денежные средства (мужчины — 58%, женщины — 66%). На втором месте у мужчин — ноутбук/настольный компьютер (39%), а у женщин — парфюмерия (49%), говорится в исследовании консалтинговой компании Deloitte.

Но можно ли сэкономить на покупке сюрпризов и приятностей для любимых людей? Стоит ли тратить деньги в такое непростое время? «Слово и Дело» разбирается вместе с финансовыми экспертами.

Эксперт в области финансовой защиты семьи Елена Осипова , советует россиянам начать покупку прямо сейчас, а лучше было бы начать еще в начале ноября. По словам спикера, первое, что нужно сделать — это оценить возможности семейного бюджета.

«Рекомендую клиентам в течение года откладывать небольшие суммы в отдельный конверт «На подарки» — это поможет безболезненно пройти испытание предновогодней суетой», — рассказывает специалист.

Второй шаг — составить список одариваемых. Начать с близких и родных, друзей и знакомых, с которыми вы точно встретитесь очно хотя бы до 14 января, иначе подарки могут потерять актуальность. «Если вы сейчас в режиме офлайн, то не забудьте о коллегах, наставниках и педагогах ваших детей!».

Третий шаг — выбирать подарки по принципу «можно съесть или выпить». Как отметила финансовый аналитик, одариваемые будут точно благодарны.

«Ведь вы не оставите след в виде магнита на их холодильнике и прочего не нужного мусора. Отслеживаем акции в сетевых магазинах, закупаем сразу оптом, обращая внимание на предложения 2+1, 3+1 и т.п., покупаем только тот товар, который есть в вашем списке, делаем это рано утром в будние дни и заканчиваем закуп до 10 декабря. С упаковкой можно не заморачиваться, ведь наверняка у вас с прошлого года сохранилась куча пакетов (проверьте, не остались ли там прошлогодние открытки). Одинаковые подарки — это ваш шанс, что вы ничего не перепутаете, а одариваемые не обидятся. Мой фаворит: набор из бутылки красного сухого вина, готового набора для глинтвейна, в который вы перед самым Новым годом можете добавить лимон, яблоко и апельсин».

А вот кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб честно признался, что не может похвастаться рациональным подходом в своих покупках. Но сейчас не то время, чтобы быть эмоциональным в этом деле. Эксперт советует перед походом в магазин обязательно заглянуть в интернет и поискать скидки, обязательно их выписать и составить план покупок.

«Если говорить серьезно, то есть определенные сложности в экономике. Позитивные изменения сейчас идут низкими темпами. В этом смысле нужно учитывать некоторые факторы неопределенности при планировании покупок перед Новым годом. Имеет смысл подумать над тем, чтобы бездумно тратить деньги, а делать некие запасы. Впереди год и год непростой. Мы видим, что ситуация с пандемией пока неопределенная».

Как добавил спикер, мировая экономика сейчас находится в достаточно сложно предсказуемом состоянии. Надо в этой ситуации менять свои потребительские запросы и становиться более рациональным. Лучше лишний раз подумать, чем совершать покупки, подытожил спикер.