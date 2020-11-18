Россиян предупредили о стремительном снижении пенсий

Несмотря на повышение пенсионного возраста, размер пенсий в России опять начнет снижаться, если правительство не примет новых мер для повышения финансовой устойчивости пенсионной системы. К такому выводу пришли замглавы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрий Горлин и научный сотрудник лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем института Виктор Ляшок в работе «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе». Об этом сообщает "Коммерсант".

Снижение пенсий, по их оценкам, произойдет уже через десять лет. После 2030 года уровень пенсий по отношению к зарплатам в стране упадет ниже нынешнего уровня и к 2050 году снизится до 27% против 34% в 2018 году.

Для предотвращения этого процесса правительству может понадобиться ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров и повысить страховые взносы для бизнеса. Кроме того, необходимо ограничение размера пенсий для работающих пенсионеров, однако это может оказаться неприемлемым для населения.