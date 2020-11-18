Россиян предупредили о стремительном снижении пенсий 

Несмотря на повышение пенсионного возраста, после 2030 года размер пенсий в России вновь начнет снижаться, если не будут предприняты дополнительные меры. Об этом со ссылкой на замглавы Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Юрия Горлина и научного сотрудника лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем института Виктора Ляшка пишет «Коммерсант».

В своей работе «Факторы роста уровня пенсионного обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспективе» эксперты отмечают, что к 2050 году уровень пенсий по отношению к зарплатам в России снизится до 27% против 34% в 2018 году. К этому, по данным аналитиков, приведут как старение населения, низкий уровень зарплат и нестандартная занятость, так и недостаточные требования к стажу и предоставление льгот по страховым взносам.

Для повышения финансовой устойчивости пенсионной системы правительству необходимо будет ужесточить требования к стажу будущих пенсионеров, повысить страховые взносы для бизнеса и предпринять меры для легализации неформально занятых, утверждают авторы исследования.

При этом они назвали неприемлемым для населения ограничение размера пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что уже в 2024-2025 годах пенсионная реформа скорее всего получит продолжение, поскольку при текущем положении дел через 10 лет обеспечить всех пенсионеров выплатами будет невозможно.