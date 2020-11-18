Уже через десять лет пенсию в России сможет получать только тот, кто сам на неё накопил. Об этом изданию Ura.ru заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его мнению, сегодняшнее предложение министерства труда , которое уже облетело все российские СМИ, о необходимости повышения размера единовременной выплаты пенсионных накоплений, как раз является явным предзнаменованием данного тренда.

Таким образом, как полагает эксперт, самым молодым россиянам, подросткам, студентам надеяться на пенсию не стоит, т.к. уже через десять лет нынешняя российская пенсионная система может попросту обанкротиться.

Более того, по словам Калугина, те пенсионные взносы, которые россияне сейчас вынуждены платить государству, следует воспринимать не иначе, как налог. Думать о том, что из-за этих отчислений в будущем будет сформирована достойная пенсия, специалист не порекомендовал.

"Число работников не будет расти, а число пенсионеров будет возрастать даже с учетом того, что пенсионный возраст поднимают", — объяснил экономист.