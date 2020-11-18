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Совфед одобрил повышение НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 млн руб в год 

Москва24 и ещё 3 1 час назад
Совфед одобрил повышение НДФЛ для богатых
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц до 15%.
Ранее соответствующий закон в трех чтениях приняли депутаты Госдумы. Согласно нему, с 1 января 2021 года НДФЛ повысится до 15% для граждан с доходом свыше пяти миллионов за налоговый период.
Полученные от повышения НДФЛ средства направят на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Ожидается, что увеличение налоговой ставки даст бюджету в 2021 году порядка 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда рублей и в 2023 году — 68,5 миллиарда. В июне с предложением повысить ставку налога выступил Владимир Путин. По его словам, средства от повышения НДФЛ будут окрашены в бюджете и будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.
Глава государства отмечал, что повышение ряда налогов является вполне оправданным шагом, который ведет к развитию и справедливости фискальной системы страны.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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