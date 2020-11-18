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Названо самое популярное устройство среди россиян в «Черную пятницу» 

Ferra.ru 2 часа назад
Названо самое популярное устройство в «Черную пятницу»
Фото: ТАСС
Аналитики Яндекс. Маркета подготовили статистику, отражающую наиболее популярные среди россиян устройства в период распродажи «Черная пятница».
Так, самым популярными с 22 по 29 ноября прошлого года стали устройства из категории аудио— и видео. Самым востребованным стал телевизор Xiaomi Mi TV 4S 43. Помимо прочего россияне интересовали и смартфонами. В 2019 году в период с 22 по 29 ноября востребованность этой категории увеличилась на 43%. Больше всего россияне интересовались такими моделями, как Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone 11.
В категории «умные» часы и браслеты самыми популярными во время прошлогодней «чёрной пятницы» были Xiaomi Mi Band 4 и Samsung Galaxy Watch.
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