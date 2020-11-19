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Россиян предупредили: К Новому году стоит ждать неприятный «подарок» 

Konkurent.ru 12 часов назад
Товары и услуги подскочат в цене, считают эксперты.
Россиянам озвучили неприятный прогноз по стоимости продуктов и ряда услуг. Эксперты считают, что к праздникам цены в магазинах вырастут, сообщает KONKURENT.RU.
По мнению ряда специалистов, уже к Новому году россиян ждет скачок цен в розничных магазинах. Так, например, примерно на 6% поднимется минимальная розничная стоимость алкоголя. Эксперты отмечают, что самую дешевую водку можно будет купить за 250 руб., а стоимость коньяка составит 446 руб., что выше на 3% от нынешней цены.
Кроме того, дороже станет и табачная продукция. Эксперты уверяют, что акцизы на сигареты подскочат на 20%. Как итог, стоимость этого товара возрастет на 17%, добавив к розничной цене порядка 20 руб.
В 2021 г. ожидается и рост цен на молочную продукцию. Дело в том, что для этой группы товаров с мая 2021 г. начнет действовать обязательная маркировка. Как пояснили эксперты, для выполнения нового правила производителям придется приобрести дополнительное оборудование. Это поднимет цены на 10%.
Возрастут цены и на услуги. Например, на пассажирские перевозки, перевоз багажа и другие услуги РЖД цены вырастут уже с 1 января 2021 г. на 3,7%.
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Личный счет , Видео , РЖД , Газета "Конкурент"
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