Россиянам назвали неожиданные валюты для вложений 

Эксперты Citigroup посоветовали инвесторам обратить внимание на австралийский доллар и норвежскую крону, которые начнут дорожать в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg.

Стратег Citigroup Кельвин Тсе объяснил, что австралийская и норвежская валюты привязаны к сырьевым товарам, которые должны выиграть от циклического восстановления мировой экономики.

Вдобавок ко всему, у Норвегии «относительно агрессивный центральный банк», а валюта страны очень недооценена.

Как писал «Рамблер», в Citigroup предупреждали, что в 2021 году доллар обвалится на 20 процентов к основным валютам (евро, иена, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк и канадский доллар), если вакцины против коронавируса сработают и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.

Индекс доллара упал примерно на 11 процентов к мартовскому пику после новостей о том, что вакцина Moderna Inc. оказалась эффективной.