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Россиянам назвали неожиданные валюты для вложений 

Мария Иванова 1 час назад
Россиянам назвали неожиданные валюты для вложений
Фото: Reuters
Эксперты Citigroup посоветовали инвесторам обратить внимание на австралийский доллар и норвежскую крону, которые начнут дорожать в ближайшее время. Об этом сообщает Bloomberg.
Стратег Citigroup Кельвин Тсе объяснил, что австралийская и норвежская валюты привязаны к сырьевым товарам, которые должны выиграть от циклического восстановления мировой экономики.
Вдобавок ко всему, у Норвегии «относительно агрессивный центральный банк», а валюта страны очень недооценена.
Как писал «Рамблер», в Citigroup предупреждали, что в 2021 году доллар обвалится на 20 процентов к основным валютам (евро, иена, фунт стерлингов, шведская крона, швейцарский франк и канадский доллар), если вакцины против коронавируса сработают и помогут оживить мировую торговлю и экономический рост.
Индекс доллара упал примерно на 11 процентов к мартовскому пику после новостей о том, что вакцина Moderna Inc. оказалась эффективной.
Ударом по доллару станет и политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также макроэкономический фон. По мере нормализации глобальной экономики инвесторы начнут уходить из американских активов в международные.
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Личный счет , ФРС
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