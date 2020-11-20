Ветеранам Великой Отечественной войны предложили назначить новую выплату к Новому году. Как сообщает Russia Today, выплата может составить десять тысяч рублей.

Хамзаев отметил, что год 75-летия Победы был непростым для ветеранов из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Считаю, что это [выплата — прим.ред.] будет действенным подспорьем нашим ветеранам для организации их праздничного стола в честь нового, 2021 года», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что дополнительную выплату начнут получать московские дети войны.

Мэр города Сергей Собянин подписал закон о льготах для людей, рожденных с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Детям войны предоставляется право на бесплатный проезд на всех видах московского транспорта, а также на пригородных электричках. Они смогут бесплатно получить путевки в санатории при наличии медицинских показаний. Расходы на поездку поездом туда-обратно власти возместят.

Также новая категория льготников может рассчитывать на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (без драгоценных металлов и металлокерамики).

Кроме того, они будут получать ежемесячную выплату, ее размер станет известен позже. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.