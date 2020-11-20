Время выживать: что будет с пенсиями россиян

Реализация предложения выплачивать пенсии напрямую из бюджета никак не отразится на размере выплат. Низкие пенсии связаны со скромными доходами работающих россиян, которые и субсидируют пенсионную систему, и ликвидацией Пенсионного фонда эту проблему не решить, говорят эксперты, опрошенные агентством "Прайм". К тому же, прежде чем упразднять ПФР, надо решить, кто придет ему на смену, и к каким расходам это приведет.

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что власти России должны признать провал пенсионной реформы. По его мнению, необходимо вернуться к выплатам пенсии из бюджета, туда же отправлять и пенсионные выплаты из доходов. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который и так "невозможно прожить", сказал он.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ…

Эксперты считают, что низкие пенсии в России связаны с объективными причинами, в частности, с низкими доходами работающего населения, которое и субсидирует пенсионную систему. В стране не развиты корпоративные пенсионные программы, лишь единицы могут себе позволить индивидуальные сбережения.

"Низкие зарплаты — следствие слабой экономики и неработающих профсоюзов. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, следовательно, замена ПФР его альтернативой на уровень жизни пенсионеров в ближайшем будущем никак не повлияет", — уверена профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее мнению, необходимо разработать стратегию повышения эффективности работы ПФР за счет сокращения внутренних издержек, но его ликвидация и передача функций другому органу "не только не повлияет на размер пенсий пенсионеров, но и может привести к ошибкам при их назначении и задержкам в выплате".

Предложение выплачивать пенсии напрямую из бюджета вместо ПФР никоим образом не скажется на размере пенсий в России соглашается и аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов

СЭКОНОМИТЬ НЕ ВЫЙДЕТ

Консолидированный бюджет России, куда сейчас формально не входят ПФР, соцстрах и аналогичные структуры, составляет порядка 50 триллионов рублей. Из этой суммы страна тратит 9 триллионов в год на пенсии — в среднем получается около 17 тысяч в месяц на каждого пенсионера, инвалида или другого льготника.

"Существенно нарастить пенсии можно, лишь сократив другие статьи расходов. Самые крупные из них, не считая пенсий, — это армия, полиция и спецслужбы. Они совокупно расходуют более 5,5 триллионов в год, но даже если мы сократим силовые ведомства вдвое, средний размер пенсии в России увеличится всего на треть или на 6 тысяч рублей в месяц", — подсчитал Емельянов.

Так что возможность сильно сэкономить за счет ликвидации ПФР — это иллюзия. На собственные нужды, включая зарплаты, фонд тратит около 117 миллиардов рублей в год. Этих денег хватит, чтобы прибавить каждому пенсионеру 220 рублей в месяц, а ведь начислениями все равно придется заниматься, у Минфина нет лишних рук, чтобы администрировать пенсии для каждого из 43 миллионов человек, вычисляя ошибки, проверяя индексацию и т.д. "Во всех странах, где существует пенсионная система, есть либо частные, либо государственные фонды, которые ее обслуживают", — говорит аналитик.

Прежде чем ликвидировать ПФР, необходимо понять, кто придет ему на смену и каких расходов этот переход потребует.

"Расходы на содержание ПФР составляют менее 1% его бюджета, а вот будут ли издержки значительно ниже при переводе его функций, например, в МФЦ — большой вопрос", — размышляет Финогенова.

Учитывая то, что в России сложилась страховая пенсионная система, необходим администратор, назначающий пенсии, собирающий подтверждающие документы, а также осуществляющий выплаты.

ПРОСТО СМЕНИТСЯ ВЫВЕСКА

Нюанс состоит в свободе распоряжения средствами — правительство весьма легко может перераспределять деньги в рамках бюджета, считает руководитель центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис. Однако страховые взносы внебюджетного пенсионного фонда имеют строго целевой характер и направляются исключительно на выплаты застрахованным лицам.

К тому же ликвидация ПФР облегчит вопрос полной национализации всех пенсионных накоплений в случае очередного кризиса.

"Все это приблизит современную страховую пенсионную систему к советской модели, в рамках которой пенсии не имели такого индивидуального характера, как сейчас, и зависели не от полученных взносов от работодателей, а от доходов госбюджета. Иначе говоря, в годы высокой цены на нефть пенсии выплачивались нормально, а во время кризиса их выплата приостанавливалась либо прекращалась индексация", — рассуждает аналитик.

Огромная часть страховых пенсий стабильно финансируется за счет трансферта из госбюджета или Фонда национального благосостояния. Всего в 2021 году расходы ПФР планируются в объеме 9,6 трлн рублей по разным направлениям. Из них на страховые пенсии будет направлено 7,8 трлн рублей, которые лишь на 5,7 трлн рублей будут профинансированы страховыми взносами, то есть, лишь на 73%. Получается, почти 40% всех доходов ПФР — это поступления из бюджетов других уровней.

"Некоторые сторонники отмены ПФР сетуют на якобы большие и неэффективные расходы фонда, но по сравнению со многими зарубежными аналогами расходы Пенсионного фонда на одного обслуживаемого человека оказываются не такими уж и большими. Цифровизация серьезно повышает эффективность, но далеко не все люди старших возрастов готовы к новшествам. Да и после ликвидации ПФР обслуживание россиян надо будет проводить в тех же зданиях — просто сменится вывеска", — заключает эксперт.

МЕЧТЫ О СПОКОЙНОЙ СТАРОСТИ

В свою очередь политический обозреватель Дмитрий Галкин убежден, что выплата пенсий должна осуществляться напрямую из государственного бюджета, поскольку в российских условиях нельзя гарантировать нормальную работу Пенсионного фонда, дефицит которого постоянно растет, и, соответственно, реализацию конституционного права граждан на обеспеченную старость.

"Безусловно, доля расходов на пенсионное обеспечение в госбюджете существенно возрастет, но ведь речь идет о выполнении важнейшей обязанности государства. В условиях надвигающегося экономического кризиса власть не может поставить под угрозу работу пенсионной системы, поэтому, если в рамках нынешнего подхода к бюджетным расходам нет средств на пенсионное обеспечение, то структуру бюджета необходимо менять", — резюмировал он.