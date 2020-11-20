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Банк России фиксирует серьезный рост просроченных долгов населения 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Зафиксирован серьезный рост просроченных долгов
Фото: РИА Новости
Просроченная задолженность российских компаний в октябре снизились на 0,4%, при этом показатель по розничным кредитам вырос существенно — на 2,2%, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

"Розничная просроченная задолженность выросла довольно существенно — почти на 20 миллиардов рублей (+2,2%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году", — сказано в документе.

Регулятор также указал, что в качестве корпоративных кредитов существенных изменений нет.

"Снижение просроченной задолженности корпоративных заемщиков в октябре составило около 10 миллиардов рублей (-0,4%)", — добавили в ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в ноябре заявляла, что российские банки не должны скрывать на своих балансах проблемы с кредитами — их нужно вовремя признавать. По данным ЦБ, корпоративный долговой портфель всех банков РФ достиг по итогам октября 45,1 триллиона рублей, а розничный — 19,8 триллиона.
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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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