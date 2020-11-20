Зафиксирован серьезный рост просроченных долгов

Просроченная задолженность российских компаний в октябре снизились на 0,4%, при этом показатель по розничным кредитам вырос существенно — на 2,2%, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.
"Розничная просроченная задолженность выросла довольно существенно — почти на 20 миллиардов рублей (+2,2%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году", — сказано в документе.
Регулятор также указал, что в качестве корпоративных кредитов существенных изменений нет.
"Снижение просроченной задолженности корпоративных заемщиков в октябре составило около 10 миллиардов рублей (-0,4%)", — добавили в ЦБ.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в ноябре заявляла, что российские банки не должны скрывать на своих балансах проблемы с кредитами — их нужно вовремя признавать. По данным ЦБ, корпоративный долговой портфель всех банков РФ достиг по итогам октября 45,1 триллиона рублей, а розничный — 19,8 триллиона.