Зафиксирован серьезный рост просроченных долгов

"Розничная просроченная задолженность выросла довольно существенно — почти на 20 миллиардов рублей (+2,2%), что выше среднемесячного прироста в 2019 году и за девять месяцев 2020 года (0,5%). При этом прирост был равномерно распределен по банковскому сектору, что говорит об общем ухудшении качества портфеля, ожидаемом с учетом ситуации в этом году", — сказано в документе.