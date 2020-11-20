Россияне бросились спасать сбережения от девальвации

Россияне начали массово скупать вторичную недвижимость в условиях пандемии коронавируса, пишет «Финансовая газета»

Согласно данным Росреестра, продажи вторичного жилья с начала текущего года увеличились более чем на 50%.

За девять месяцев 2020 года на рынке вторичной недвижимости было совершено около 2,47 миллиона сделок купли-продажи. За аналогичный период 2019 года было заключено 1,63 миллиона таких договоров.

С начала второй волны пандемии количество сделок на рынке новостроек сократилось на 20%, а общее число проданных новых квартир составило 489 тысяч.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) считают, что количество сделок на рынке первичного жилья сократилось из-за того, что банки резко снизили уровень одобрения ипотеки. Только за октябрь доля положительных решений по заявкам на жилищные кредиты упала сразу на 4,3 процентных пункта (п.п.) до 65,3%. Это значит, что банки отказали более трети заявителей.

Аналитики риелторской компании «Инком-Недвижимость» констатируют, что спрос покупателей жилья на столичном рынке «вторички» в три раза превышает предложение. По мнению аналитиков, из-за ослабления национальной валюты, снижения процентных ставок и истечения срока депозитов часть покупателей пытается таким образом сберечь свои накопления.

С начала 2020 года стоимость вторичного жилья выросла на 20%. В частности, подорожали однокомнатные квартиры в «брежневках» и «хрущевках». Наибольшее подорожание пришлось на ликвидные «однушки» и студии. Затронул рост цен и старые кирпичные дома — стоимость квартир в них взлетела до 22%.