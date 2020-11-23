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Эксперты узнали, какие покупки россияне откладывают на «чёрную пятницу» 

Прайм и ещё 4 31 минуту назад
Россияне готовятся к «черной пятнице»
Фото: ТАСС
Россияне в "черную пятницу" больше всего интересуются электроникой, компьютерной и бытовой техникой, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс. Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Эксперты сервиса изучили потребительский спрос в "чёрную пятницу" прошлого года. В исследовании использовались данные сервиса о заказах и переходах пользователей в интернет-магазины с 22 по 29 ноября 2019 года.

"Традиционно больше всего в "чёрную пятницу" россияне интересуются электроникой. В прошлом году пик интереса к категории был 29 ноября, а с 22 ноября спрос вырос почти на 40%. Чаще всего пользователи "Яндекс. Маркета" искали телевизоры, мобильные телефоны, наушники и умные часы и были готовы потратить около 12,5 тысячи рублей", — уточняется в исследовании.

Как отмечают эксперты, многие откладывают покупку дорогостоящей техники именно на сезон распродаж. Причём не всегда гаджеты заказывают для себя — многие начинают покупать подарки к новому году.
Кроме того, по данным сервиса, на "чёрную пятницу" россияне часто откладывают покупку компьютерной техники.

"В основном они интересуются ноутбуками и комплектующими — видеокартами и процессорами. Так, в прошлом году пользователи были готовы потратить в среднем 54 тысячи рублей на ноутбук и 7,9 тысячи рублей на комплектующие", — подчеркивают аналитики сервиса.

Помимо электроники, у россиян пользуется популярностью бытовая техника. В прошлом году спрос вырос на 38%, во время распродажи активнее всего интересовались микроволновками и роботами-пылесосами и готовы были потратить на покупку около 9,3 тысячи рублей.
Растёт также спрос и на товары для красоты. В прошлом году с 22 по 29 ноября количество заказов в категории выросло в 1,5 раза. Чаще всего клиенты маркетплейса покупали патчи для глаз, филлеры для волос и сыворотки для лица.
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Личный счет , РИА Новости
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