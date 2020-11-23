Россиянам предсказали повышение цен на услуги ЖКХ 

С 1 января прекратит действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. После этого, считают эксперты, многие российские семьи окажутся в очень тяжелом положении из-за долгов.

В следующем году цены на услуги ЖКХ могут вырасти. Такое мнение высказали опрошенные « Московским комсомольцем » эксперты в этой области. Так, с 1 июля тарифы могут подняться примерно на 4–6%, заявила директор Организации народного контроля Наталья Чернышева

Кроме того, в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ — в среднем на 3%, отметил Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. В июле плата за электроэнергию может вырасти на 4%. Минко пояснил, что это средние показатели по России — регионы имеют право устанавливать свои тарифы, которые, скорее всего, будут в пределах 3,4-6,4%.

Чернышева также сообщила, что повышение цен на услуги ЖКХ зависит от региона — средняя ставка составляет 4–6%. Например, в сравнении с прошлом годом в 2020 году цены выросли с 2,5% до 6,5%. При этом, согласно закону, рост тарифов не может превышать уровень инфляции, который, по оценке Минэкономразвития , будет в районе 4–5%.