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Россиянам предсказали повышение цен на услуги ЖКХ 

Профиль и ещё 6 2 часа назад
Россиянам предсказали повышение цен на услуги ЖКХ
Фото: ТАСС
С 1 января прекратит действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. После этого, считают эксперты, многие российские семьи окажутся в очень тяжелом положении из-за долгов.
В следующем году цены на услуги ЖКХ могут вырасти. Такое мнение высказали опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты в этой области. Так, с 1 июля тарифы могут подняться примерно на 4–6%, заявила директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.
Кроме того, в 2021 году будут проиндексированы тарифы на газ — в среднем на 3%, отметил Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. В июле плата за электроэнергию может вырасти на 4%. Минко пояснил, что это средние показатели по России — регионы имеют право устанавливать свои тарифы, которые, скорее всего, будут в пределах 3,4-6,4%.
Чернышева также сообщила, что повышение цен на услуги ЖКХ зависит от региона — средняя ставка составляет 4–6%. Например, в сравнении с прошлом годом в 2020 году цены выросли с 2,5% до 6,5%. При этом, согласно закону, рост тарифов не может превышать уровень инфляции, который, по оценке Минэкономразвития, будет в районе 4–5%.
Ранее в Госдуме предложили способ снизить плату за услуги ЖКХ. Новая инициатива предусматривает освобождение поставщиков коммунальных услуг от статуса налогоплательщика. После этого им не нужно будет включать в стоимость оплаты ЖКХ налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.
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Комментарии 6
Личный счет , Наталья Чернышева , Госдума , Минэкономразвития , Городские Инновационные Технологии , Московский комсомолец
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