Банки придумали способ вернуть похищенные деньги россиян

Ассоциация банков России (АБР) разработала законопроект, который поможет обманутым гражданам вернуть деньги, похищенные с банковского счета. Документ уже направлен в ЦБ . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АБР.

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В прошлом году банки вернули россиянам только каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты добровольно выдают информацию мошенникам, использующим методы социнженерии. В таких случаях банки имеют законное право не возвращать деньги.

Сейчас потерпевший может обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. Даже если это удастся, такое дело не имеет больших перспектив.

В АБР считают, что пострадавший может добиться справедливости, обратившись в суд и потребовав наложить арест на имущество или банковский счет афериста.

Для этого истцу нужны персональные данные злоумышленника. Законопроект предполагает, что банки будут передавать их пострадавшим. Также устанавливается возможность заблокировать сомнительную операцию на 25 дней. Это даст время для обращения в суд.