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Подсчитана доля россиян с «серыми» зарплатами 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Названа доля россиян с «серыми» зарплатами
Фото: ТАСС
Эксперты РАНХиГС подсчитали долю нелегальных работников в России, получающих «серые зарплаты». Выдержки из исследования приводят «Известия».
По результатам проведенного авторами опроса, доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составляет 28 процентов — по сравнению с 45 процентами в 2006-м. Исследование затронуло как тех, у кого на неофициальный заработок приходится основной доход, так и тех, кто получает «в конверте» лишь часть зарплаты.
Для 11,2 процента опрошенных «серый» заработок является основным источником дохода. В 2006 году доля таких людей составляла 7,3 процента. При этом авторы подчеркивают, что изучали лишь некриминальный рынок труда, не связанный с запрещенной законом деятельностью.
Наибольшую группу в структуре «серого» рынка труда составляют наемные работники, на которых приходится 57 процентов. Далее идут самозанятые, не зарегистрировавшиеся в специальном приложении Федеральной налоговой службы (41 процент) и работодатели (два процента).
Авторы выяснили, что чаще остальных в теневом секторе экономики работают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них доля респондентов с неучтенными доходами составляет 25 процентов.
Среди причин, по которым опрошенные прибегают к неофициальному доходу, лидирует отсутствие рабочих мест с полностью «белым» заработком (58,7 процента). Также указывались возможность иметь свободный график и желание сэкономить на уплате налогов (по 29,6 процента).
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Комментарии
Личный счет , Федеральная налоговая служба , РАНХиГС , газета "Известия"
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