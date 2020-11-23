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В Госдуме сказали, кому повысят пенсии и выплаты 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
В Госдуме раскрыли планы по индексации пенсий
Фото: РИА Новости
В следующем году в Госдуме будут работать над возвратом индексации пенсий работающим пенсионерам, повышением выплат ухаживающим за инвалидами, а также увеличением МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает URA.RU.
В частности, гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, выплаты планируется поднять хотя бы до 10 тысяч в месяц, сообщил парламентарий.

"Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений", — считает Ярослав Нилов.

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Личный счет , Маленькая пенсия , Работающие пенсионеры , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР , РИА Ura.ru
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