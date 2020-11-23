В Госдуме раскрыли планы по индексации пенсий

В следующем году в Госдуме будут работать над возвратом индексации пенсий работающим пенсионерам, повышением выплат ухаживающим за инвалидами, а также увеличением МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщает URA.RU.
В частности, гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы, выплаты планируется поднять хотя бы до 10 тысяч в месяц, сообщил парламентарий.
"Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений", — считает Ярослав Нилов.