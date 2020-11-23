Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.16
$
76.39
90.35
90.65
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
45.58
–0.02 Золото
1874.30
+0.01 РТС
1258.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1874
+0.0062
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян 

Deita.ru 2 часа назад
Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
Фото: РИА Новости
Национальное бюро кредитных историй никогда не звонит и не пишет письма россиянам с тем, чтобы предупредить их об их плохой финансовой репутации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Об этом рассказали в самой организации после того, как в Сети участились попытки жуликов узнать персональные данные граждан, действующих от имени бюро кредитных историй.
Злоумышленники предлагают доверчивым гражданам перезвонить по специальному номеру телефона или зайти на определённый сайт, которые на самом деле не имеют отношения к НБКИ.
Мошенники говорят о том, что тому или иному человеку необходимо срочно проверить свою кредитную историю, и якобы для этого нужно оставить им свои персональные данные.
Компания просит сообщать ей обо всех подобных случаях, например, о получении описанным способом каких-либо информационных материалов, переданных под видом кредитного отчёта.
Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
Deita.ru: последние новости
«Не в деньгах счастье»: Минфин дал совет россиянам «Не в деньгах счастье»: Минфин дал совет россиянам Россияне продолжают спасать свои деньги из банков Россияне продолжают спасать свои деньги из банков Вырастут ли цены на ЖКУ, рассказали в Госдуме Вырастут ли цены на ЖКУ, рассказали в Госдуме
Личный счет , Banki.ru , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение