Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян 

Национальное бюро кредитных историй никогда не звонит и не пишет письма россиянам с тем, чтобы предупредить их об их плохой финансовой репутации, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Об этом рассказали в самой организации после того, как в Сети участились попытки жуликов узнать персональные данные граждан, действующих от имени бюро кредитных историй.

Злоумышленники предлагают доверчивым гражданам перезвонить по специальному номеру телефона или зайти на определённый сайт, которые на самом деле не имеют отношения к НБКИ.

Мошенники говорят о том, что тому или иному человеку необходимо срочно проверить свою кредитную историю, и якобы для этого нужно оставить им свои персональные данные.

Компания просит сообщать ей обо всех подобных случаях, например, о получении описанным способом каких-либо информационных материалов, переданных под видом кредитного отчёта.