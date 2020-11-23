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В России хотят увеличить МРОТ и пенсии 

Свободная пресса 2 часа назад
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что в 2021 году в стране могут увеличить МРОТ и еще часть выплат.

«Будем добиваться возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, хотя бы до 10 тысяч в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ — чтобы он был не менее 20 тысяч рублей ежемесячно. Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений», — приводит слова Нилова URA.RU.

Кроме того он отметил, что депутаты намереваются внести изменения в налоговую систему России. Так, для части россиян могут отменить подоходный налог, а для другой части, наоборот, увеличить.

«Систему увеличенного НДФЛ можно расширить — при зарплате в миллион в месяц налог может составить 20% или более. Планируется работа над повышением подоходного налога для граждан с высоким доходом и его понижением, вплоть до полной отмены, для тех, кто зарабатывает 20 тысяч в месяц и менее», — добавил Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что обозначенные инициативы требуют больших затрат, так что бюджет страны должен активно пополняться.

«Дополнительные средства могут появиться от дальнейшего повышения НДФЛ для богатых. Нужен жесткий контроль за импортом и экспортов товаров — сейчас бюджет много недополучает с этого. Кроме того, надо лучше следить за реализацией акцизных товаров — сколько у нас паленой водки и сигарет продается? Вот вам и средства на пенсии и льготы», — заключил Нилов.

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Комментарии 23
Личный счет , Видео , Ярослав Нилов , Госдума , ЛДПР , РИА Ura.ru
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