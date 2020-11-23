«Будем добиваться возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, хотя бы до 10 тысяч в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ — чтобы он был не менее 20 тысяч рублей ежемесячно. Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений», — приводит слова Нилова URA.RU.
«Систему увеличенного НДФЛ можно расширить — при зарплате в миллион в месяц налог может составить 20% или более. Планируется работа над повышением подоходного налога для граждан с высоким доходом и его понижением, вплоть до полной отмены, для тех, кто зарабатывает 20 тысяч в месяц и менее», — добавил Ярослав Нилов.
«Дополнительные средства могут появиться от дальнейшего повышения НДФЛ для богатых. Нужен жесткий контроль за импортом и экспортов товаров — сейчас бюджет много недополучает с этого. Кроме того, надо лучше следить за реализацией акцизных товаров — сколько у нас паленой водки и сигарет продается? Вот вам и средства на пенсии и льготы», — заключил Нилов.