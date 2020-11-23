Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что в 2021 году в стране могут увеличить МРОТ и еще часть выплат.

«Будем добиваться возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, хотя бы до 10 тысяч в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ — чтобы он был не менее 20 тысяч рублей ежемесячно. Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений», — приводит слова Нилова URA.RU.

Кроме того он отметил, что депутаты намереваются внести изменения в налоговую систему России. Так, для части россиян могут отменить подоходный налог, а для другой части, наоборот, увеличить.

«Систему увеличенного НДФЛ можно расширить — при зарплате в миллион в месяц налог может составить 20% или более. Планируется работа над повышением подоходного налога для граждан с высоким доходом и его понижением, вплоть до полной отмены, для тех, кто зарабатывает 20 тысяч в месяц и менее», — добавил Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что обозначенные инициативы требуют больших затрат, так что бюджет страны должен активно пополняться.