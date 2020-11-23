Финансовая пирамида: как компенсировать ущерб

Эксперты фиксируют рост мошеннических операций по всему миру в различных формах. Также велик риск попасть в финансовую пирамиду и потерять немалые средства. Как распознать эту схему, что делать и как компенсировать ущерб — рассказываем в статье.

1.Что такое финансовая пирамида?

Финансовая пирамида — это мошенническая схема получения дохода. Два самых ярких признака пирамиды: обещание нереально высокой доходности и стремление привлечь как можно больше вкладчиков. Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей — пирамида растет. Верхушка действительно может заработать. Если вы решите вложить свои деньги в финансовую пирамиду, надеясь стать партнером и обогатиться, оказавшись на верхушке, — вряд ли это получится.