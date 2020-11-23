Каждый третий россиянин хочет заняться бизнесом

Доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% в 2019 году. Наибольший интерес к бизнесу проявили миллениалы, то есть респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (33%).

С возрастом желание стать предпринимателем угасает:

в категории от 35 до 44 лет число тех, кто готов открыть свое дело, составило 23%,

в категории от 45 до 54 лет — всего 11%.

Гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что такая тенденция связана с мерами поддержки от государства. По её мнению, они играют «значительную роль в сохранении внутренней мотивации молодежи, а также в переходе от желаний к реализации бизнес-идей».

59% россиян, которые хотят открыть собственный бизнес, знают о государственных программах поддержки предпринимательства. Наиболее популярными среди них оказались:

льготное кредитование (о нём знают 28% опрошенных);

налоговые послабления (19%);

выдача микрозаймов для малых и средних предприятий (МСП) (18%).

Назвали россияне и препятствия на пути к запуску собственного бизнеса, среди них — отсутствие стартового капитала и бюрократическая волокита.