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Каждый третий россиянин возомнил себя бизнесменом 

Секрет Фирмы 37 минут назад
Каждый третий россиянин хочет заняться бизнесом
Фото: ТАСС
Доля россиян, которые положительно относятся к предпринимательству, выросла до 80% против 77% в 2019 году. Наибольший интерес к бизнесу проявили миллениалы, то есть респонденты в возрасте от 25 до 34 лет (33%).
С возрастом желание стать предпринимателем угасает:
  • в категории от 35 до 44 лет число тех, кто готов открыть свое дело, составило 23%,
  • в категории от 45 до 54 лет — всего 11%.
Гендиректор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отметила, что такая тенденция связана с мерами поддержки от государства. По её мнению, они играют «значительную роль в сохранении внутренней мотивации молодежи, а также в переходе от желаний к реализации бизнес-идей».
59% россиян, которые хотят открыть собственный бизнес, знают о государственных программах поддержки предпринимательства. Наиболее популярными среди них оказались:
  • льготное кредитование (о нём знают 28% опрошенных);
  • налоговые послабления (19%);
  • выдача микрозаймов для малых и средних предприятий (МСП) (18%).
Назвали россияне и препятствия на пути к запуску собственного бизнеса, среди них — отсутствие стартового капитала и бюрократическая волокита.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Гузелия Имаева
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