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Исследование «Рамблер»: россияне не готовы к росту цен на ЖКХ в 2021 году 

Лера Букина 42 минуты назад
Россияне не готовы к росту цен на ЖКХ в 2021 году
Фото: ТАСС
Большинство россиян (95%) не готовы к значительному повышению цен на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты проведенного на портале «Рамблер» опроса. Сегодняшние цены и так для них являются слишком высокими.
Также аналитики "Рамблера" узнали, что россияне планируют делать со своим доходом в случае резкого повышения цен на услуги ЖКХ. Выяснилось, что половина участников (51%) планируют копить долги, а 36% — дальше оплачивать счета. Лишь 7% россиян собираются найти еще одну работу, 6% респондентов сменят прежнюю из-за низкого заработка.
На данный момент лишь у 9% опрошенных сумма долга за услуги ЖКХ превышает 20 тысяч рублей. А у 7% россиян долг превышает эту сумму в несколько раз. Остальные участники либо имеют долг в размере менее 20 тысяч рублей, либо в принципе не имеют задолженности.
Россияне, столкнувшиеся с долгом, объяснили, что стало причиной такой ситуации. Так, 51% участников на фоне эпидемии коронавируса испытывают финансовые трудности, а 27% опрошенных являются пенсионерами, 22% проголосовавших не оплачивают счета, так как нет лишних денег.
Исследование показало, что чуть более половины россиян (54%) всегда экономили на предоставляемых жилищно-коммунальных услугах, а 13% участников начали экономить с весны этого года, 10% респондентов стали экономить до начала эпидемии (то есть еще до весны этого года), а 7% россиян начали это делать недавно. Остальные опрошенные не экономят в принципе на данных услугах.
Также трудности в оплате счетов ЖКХ обусловлены тем, что многие россияне (54%) одни платят за услуги. 29% опрошенных заявили, что в их семье оплачивают счета 2 человека. Наименьшую финансовую нагрузку испытывают 17% участников — в их семье принимают участие в оплате несколько человек (более 2-х).
В исследовании приняли участие 3006 человек.
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