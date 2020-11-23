Россиян предупредили о новом способе мошенничества 

Мошенники звонят россиянам и, представляясь сотрудниками Национального бюро кредитных историй, пытаются завладеть персональными данными. Об этом заявили в НБКИ.

По данным акционерного общества, мошенники предупреждают россиян об ухудшении состояния их кредитной истории и кредитного рейтинг.

«После этого предлагают перезвонить по указанному ими телефону или зайти на сайт, не имеющий отношения к АО «НБКИ», для, якобы, проверки или приобретения своей кредитной истории. С этой целью они просят предоставить персональные данные», — отметили в организации.

Национальное бюро кредитных историй подчеркнуло, что не имеет никакого отношения к подобным телефонным звонкам и расценивает такие действия как мошеннические.

«Ни при каких обстоятельствах не стоит передавать неустановленным лицам свои персональные данные или осуществлять какие-либо действия по приобретению своей кредитной истории, кредитного рейтинга на сторонних сайтах, не принадлежащих БКИ», — отмечается в сообщении.

В НБКИ попросили граждан сообщать в бюро о любых попытках подобных мошенничеств.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года банковские мошенники звонили россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.

Из-за активности телефонных мошенников глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести для пенсионеров лимит на онлайн-переводы в десять тысяч рублей в день.

Также пенсионеров предупреждали о мошенниках, которые пытаются проникнуть в квартиры под разными предлогами, например, выдавая себя за врачей, социальных работников и сотрудников компаний, проводящих санитарную обработку помещений.