Россияне стали брать больше микрозаймов

"В январе-октябре 2020 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) составило 15,65 миллиона единиц, что на 0,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2019 года — 15,63 миллиона единиц). Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года", — говорится в сообщении.
"Сегмент займов "до зарплаты" полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями. В мае-октябре процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.