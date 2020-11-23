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Россияне стали брать больше микрозаймов в 2020 году 

Прайм 27 минут назад
Россияне стали брать больше микрозаймов
Фото: РИА Новости
Количество выданных микрозаймов в России в январе-октябре 2020 года составило 15,65 миллиона единиц, что превышает показатель аналогичного периода 2019 года на 0,1%, сегмент микрозаймов восстановился после весеннего падения, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"В январе-октябре 2020 года количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) составило 15,65 миллиона единиц, что на 0,1% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2019 года — 15,63 миллиона единиц). Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после весеннего падения, вернувшись на уровень выдачи 2019 года", — говорится в сообщении.

При этом в октябре 2020 года было выдано 1,67 миллиона микрозаймов, что на 11,4% больше, чем в октябре 2019 года. В январе-октябре 2020 года наибольшее количество займов МФО в регионах РФ было выдано в Москве (680,4 тысячи), Московской области (606,1 тысячи), Краснодарском крае (540 тысяч), а также в Свердловской (532,1 тысячи) и Кемеровской (521,7 тысячи) областях.

"Сегмент займов "до зарплаты" полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями. В мае-октябре процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом стоит отметить, что и снижение выдачи в апреле было не столь значительным, как в других сегментах необеспеченного кредитования — потребкредитах и кредитных картах", — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В апреле 2020 года на фоне карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, падение выдачи микрозаймов по сравнению с мартом составило 26,4%.
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