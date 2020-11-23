«Так нельзя»: россиян переполошил рост тарифов ЖКХ 

Будущий рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства переполошил россиян. Об этом сообщают «Дни.ру».

Тарифы на услуги ЖКХ, как сообщал «Рамблер», увеличиваются в России с 1 июля. Средний размер их роста ориентирован на размер инфляции и отличается в разных регионах, а максимальный — ограничен правительством. 1 июля 2020 года тарифы на услуги ЖКХ выросли в среднем на 4% при инфляции в размере 2,4%.

На днях генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко назвал причинами роста тарифов изношенность инфраструктуры ЖКХ, увеличение затрат ресурсоснабжающих организаций и необходимость повышения качества услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В свою очередь, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева высказала мнение, что в будущем году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение тарифов на услуги ЖКХ на больший, чем обычно, процент с целью компенсировать таким образом убытки, возникшие в этом году.

«Сообщение о росте стоимости услуг ЖКХ переполошило российских граждан», — сообщают «Дни.ру».

Один из них обратил внимание на то, что заработные платы не растут теми же темпами, что и тарифы ЖКХ. В данной связи, по его словам, вскоре многим гражданам нечем будет платить по счетам. Другой пользователь интернета подтвердил, что обычная жизнь становится роскошью.

«Так нельзя! Нельзя превращать жизнь работящих людей в унизительное выживание!» — написал он.

Еще один комментатор сообщил, что зарабатывает 16 тысяч рублей в месяц, а зимой платит за услуги ЖКХ четыре тысячи, и задался вопросом, как прожить с ребенком на остающуюся сумму. Еще один предложил заморозить рост тарифов на коммунальные услуги на некоторое время, сославшись на кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.