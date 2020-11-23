Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых

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Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект разработан по поручению главы государства. Полученные средства планируется адресно направлять на лечение детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями.

Как ожидается, в результате инициативы уже в 2021 году бюджет страны дополнительно получит 60 млрд рублей.