Россиян предупредили об отключениях света и воды 

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Эксперт некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова предупредила, что в 2021 году россиянам начнут отключать электричество и воду за долги. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как писал «Рамблер», ранее глава Организации народного контроля Наталья Чернышева заявила, что мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ, введенный во время пандемии, продлевать не будут и отменят в начале 2021-го.

«Штрафы — еще не самое большое зло . Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — подчеркивала эксперт.

Также Чернышева напомнила, что с 1 июля в России традиционно растут тарифы ЖКХ. Коммунальные услуги подорожают и в новом году, скорее всего, на четыре-шесть процентов.

Юнисова также не стала исключать возможность отключения услуг.

«Из-за отмены моратория отключать услуги ЖКХ можно за долги от трех и более месяцев», — отметила она.

По словам Юнисовой, из-за моратория россияне «расслабились», их суммарный долг по услугам ЖКХ вырос.

Она отметила, что у большинства управляющих компаний нет запаса финансовой прочности, поэтому расплачиваться собственными средствами за должников они не могут.