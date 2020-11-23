Россиян предупредили об отключениях света и воды 

Эксперт некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова предупредила, что в 2021 году россиянам начнут отключать электричество и воду за долги. Об этом сообщает «Ура.ру».
Как писал «Рамблер», ранее глава Организации народного контроля Наталья Чернышева заявила, что мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ, введенный во время пандемии, продлевать не будут и отменят в начале 2021-го.
«Штрафы — еще не самое большое зло . Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — подчеркивала эксперт.
Также Чернышева напомнила, что с 1 июля в России традиционно растут тарифы ЖКХ. Коммунальные услуги подорожают и в новом году, скорее всего, на четыре-шесть процентов.
Юнисова также не стала исключать возможность отключения услуг.
«Из-за отмены моратория отключать услуги ЖКХ можно за долги от трех и более месяцев», — отметила она.
По словам Юнисовой, из-за моратория россияне «расслабились», их суммарный долг по услугам ЖКХ вырос.
Она отметила, что у большинства управляющих компаний нет запаса финансовой прочности, поэтому расплачиваться собственными средствами за должников они не могут.