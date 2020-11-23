Путин подписал закон о налоговых улучшениях для физлиц 

Президент Владимир Путин подписал закон, снижающий налоговую нагрузку на граждан в ряде ситуаций, в том числе при утрате жилья из-за ЧС, при уничтожении автомобиля и при продаже жилья, купленного по договору долевого участия.

Закон освобождает от НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при питании и проживании у работников медицинских организаций и организаций соцобслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме в период ограничений, связанных с коронавирусом, передает РИА «Новости»

Для дольщиков минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются НДФЛ, будет определяться с момента покупки квартиры по договору долевого участия, а не с момента ее оформления в собственность.

Закон также распространяет на ветеранов боевых действий беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам. Данные о них налоговики будут получать от Пенсионного фонда. Кроме того, вносятся изменения для снижения финансовой нагрузки на граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Они освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные в рамках соцподдержки взамен жилья, утраченного из-за ЧС.

Документ также уточняет момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения автомобиля (в результате аварии, пожара, стихийного бедствия и т.п.). Это будет происходить не с момента снятия с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено. Также вводится понижающий коэффициент при исчислении налога на имущество физлиц в отношении вновь образованных объектов недвижимости.