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Путин подписал закон о налоговых улучшениях для физлиц 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Путин подписал закон о налоговых улучшениях для физлиц
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал закон, снижающий налоговую нагрузку на граждан в ряде ситуаций, в том числе при утрате жилья из-за ЧС, при уничтожении автомобиля и при продаже жилья, купленного по договору долевого участия.
Закон освобождает от НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при питании и проживании у работников медицинских организаций и организаций соцобслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме в период ограничений, связанных с коронавирусом, передает РИА «Новости».
Для дольщиков минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются НДФЛ, будет определяться с момента покупки квартиры по договору долевого участия, а не с момента ее оформления в собственность.
Закон также распространяет на ветеранов боевых действий беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам. Данные о них налоговики будут получать от Пенсионного фонда. Кроме того, вносятся изменения для снижения финансовой нагрузки на граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Они освобождаются от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные в рамках соцподдержки взамен жилья, утраченного из-за ЧС.
Документ также уточняет момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения автомобиля (в результате аварии, пожара, стихийного бедствия и т.п.). Это будет происходить не с момента снятия с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено. Также вводится понижающий коэффициент при исчислении налога на имущество физлиц в отношении вновь образованных объектов недвижимости.
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Комментарии 1
Личный счет , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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