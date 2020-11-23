Россиянам оплатят сверхурочные на удаленке 

Уже на этой неделе Госдума планирует принять законопроект, вводящий правила удаленной работы. Как пишет «Парламентская газета», документ введет плату за вынужденный простой и защитит работников от «бесконтрольных» увольнений.

Законопроект предусматривает три вида дистанционной работы. На постоянной основе — когда работник изначально поступает на удаленку, на временной основе сроком на шесть месяцев — когда удаленку пришлось ввести по «объективным, не зависящим от сторон причинам». Кроме того, удаленка может быть периодической (часть дней — в офисе, часть — дома).

Также документ вводит лимит на «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем» — это 40 часов в неделю. Если лимит превышен, работодатель должен оплатить сотруднику сверхурочную работу: первые два часа — по полуторному тарифу, последующие — по двойному.

В документе сказано, что сотрудник на удаленке может определять время своей работы самостоятельно, если график не предусмотрен локальным нормативным актом.

Если законопроект будет принят, пункт Трудового кодекса об увольнениях за прогул дополнят: сейчас речь идет об отсутствии на рабочем месте более четырех часов в рабочее время, а за прогул на удаленке можно будет уволить, если сотрудник не выходит на связь в течение двух рабочих дней.

Документ разрешает переводить сотрудников на временную удаленку без их письменного согласия — но только в исключительных случаях (к примеру, из-за эпидемии).

Если власти вводят удаленку, а работник и работодатель не могут ее организовать — это будет считаться простоем «не по вине сторон», который должен оплачивается как 2/3 тарифной ставки. Если работодатель не хочет оплачивать простой, он может отправить работника в оплачиваемый отпуск (при согласии работника).

Как сообщал «Рамблер», ранее в правительстве предложили дать россиянам возможность вернуть расходы, связанные с удаленкой.

Пункт о компенсации могут ввести в коллективные договоры, локальные нормативные акты или трудовые договоры о дистанционной работе. По задумке авторов инициативы, компенсация будет не обязанностью работодателя, а «предметом торга». Работник сможет запросить у своей компании возмещение затрат на электричество или амортизацию личного компьютера.