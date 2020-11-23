Россияне начали активнее брать кредиты «до зарплаты» 

В октябре 2020 года в России было выдано 1,67 миллиона единиц микрозаймов, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Россияне начали активнее брать ссуды. В январе-октябре 2020 года было выдано 15,65 миллиона единиц, что на 0,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего займов получили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Кемеровской областей.

Сегмент ссуд «до зарплаты» полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, отмечают эксперты. В апреле падение по сравнению с мартом составило 26,4 процента.