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Россияне начали активнее брать кредиты «до зарплаты» 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне начали активнее брать кредиты «до зарплаты»
Фото: РИА Новости
В октябре 2020 года в России было выдано 1,67 миллиона единиц микрозаймов, что на 11,4 процента больше, чем годом ранее. Об этом говорится в отчете Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Россияне начали активнее брать ссуды. В январе-октябре 2020 года было выдано 15,65 миллиона единиц, что на 0,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего займов получили жители Москвы, Московской области, Краснодарского края, а также Свердловской и Кемеровской областей.
Сегмент ссуд «до зарплаты» полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, отмечают эксперты. В апреле падение по сравнению с мартом составило 26,4 процента.
Ранее сообщалось, что основными получателями микрозаймов в стране стали 20-летние граждане. В августе почти треть новых микрозаймов (31,4 процента) оформили люди младше 30 лет. Доля займов россиянам старше 40 лет, наоборот, упала. Самое стремительное сокращение выдачи произошло в группе 50-59 лет (на 2,4 процентного пункта).
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