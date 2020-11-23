Десяткам российских банков грозит дефолт, надо ли забирать деньги 

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Риск дефолтов в 2021 году вырастет для ряда участников банковского сектора — это связано с завершением проводимой регулятором "зачистки", отменой действующих послаблений и ростом ряда рисков со стороны заемщиков. Однако на клиентах это отразиться не должно, уверены эксперты.

До 35 банков на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска — им грозит отзыв лицензий. К таким неутешительным выводам пришли специалисты рейтингового агентства "Эксперт РА" на основании индекса здоровья банковского сектора, значение которого к 1 октябрю находилось на уровне 90,7%. В расчеты агентства вошло всего 378 организаций, из которых 376 банков и две небанковские кредитные организации.

В третьем квартале были отозваны 3 банковские лицензии, еще 6 лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров. В октябре и первой половине ноября лицензии на осуществление банковских операций были отозваны сразу у 5 кредитных организаций, две пошли на вынужденное слияние.

В текущей операционной среде выявили ряд негативных тенденций: почти 26% действующих кредитных организаций убыточны в расчете за последние 12 месяцев, 36% действующих банков столкнулись со снижением регулятивного капитала за 9 месяцев 2020 года. При этом реальный масштаб потерь по кредитному риску пока не полностью отражен в отчетности, а значит доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года.

С января по октябрь российские банки заработали 1,3 трлн рублей против 1,7 трлн рублей за аналогичный период прошлого года. Опрошенные "Прайм" эксперты считают это отличным результатом в условиях пандемии COVID-19 и пессимистичных прогнозов в отношении состояния сектора осенью.

Однако улучшения среднего по банковскому сектору кредитного качества или хотя бы точечного повышения устойчивости пока не ожидается. Восстановление до уровня 2018–2019 годов займет не менее года.

КТО УЙДЕТ С РЫНКА

Эксперты уверены, что ни один фактор риска не является "черной меткой" для всех банков, однако признают — повышенный риск дефолта все же навис над несколькими группами кредитных организаций.

"Зачистка" банковского сектора России идет уже не первый год — это нормальная процедура, когда сами или с помощью регулятора с рынка уходят наименее надежные банковские организации, отмечает исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов

Два года назад были лишены лицензий в два раза больше банков, а в среднем за последние 7 лет каждый год с рынка уходило до 100 банков. Поэтому 35 банков из 400 имеющихся на сегодняшний день — это немного, считает он.

Главные претенденты на отзыв лицензии в ближайшие 12 месяцев — маленькие банки с небольшой и недиверсифицированной клиентской базой, а главное — с недостаточными возможностями развиваться, расти и зарабатывать прибыль, считает генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев

Для таких банков также будет более значима отмена действующих послаблений ЦБ , поскольку у них более концентрированные портфели и дефолт даже небольшого числа заёмщиков станет фактором серьезных убытков, добавляет генеральный директор АКРА Михаил Сухов

"В неблагоприятном положении также находятся узкоспециализированные банки, которым сложно маневрировать ресурсами в периоды турбулентности. Также в секторе сохраняется небольшое количество условно капитализированных банков, которые будут выводиться с рынка путем надзорных решений Банка России", — считает эксперт.

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

И все же речь идёт только о совсем небольших кредитных организациях, названия которых большинство россиян никогда и не слышали. Их закрытие кардинально не отразится на рынке или интересах граждан. Этим банкам фактически нет места на рынке, уверен Самиев. Они должны ликвидироваться, продаться или лишиться лицензии.

Отсрочить этот негативный исход могут лишь переговоры об объединении с другими аналогичными банками и проведение реструктуризации. "Помощь нынешних акционеров или появление новых, наличие заслуживающей внимания стратегии развития и предпосылок для ее реализации — все эти факторы могут учитываться ЦБ и отсрочить либо вовсе отменить решение об отзыве лицензии, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган

В следующем году будет наблюдаться не только дефолтность, но и консолидация сектора за счет присоединения мелких игроков к крупным банкам. Однако этот процесс не будет сопровождаться проблемами для клиентов, заключил Сухов.